اليوم.. مايا مرسي تستعرض خطط الوزارة في الفترة المقبلة أمام "تضامن النواب"

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتستعرض اللجنة في اجتماعيها المزمع عقدهما، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وكافة الأجهزة المعاونة بعد دعوة اللجنة لهم، خطط الوزارة في الفترة المقبلة في ظل الأوضاع الراهنة لمتابعة ما تم إنجازه من خطط في العام السابق، ووضع خريطة تفصيلية لكافة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة لمتابعة عملها والوقوف على ما تم تحقيقه وتذليل العقبات الموجودة أمامهم.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس على أن تعود للانعقاد اليوم لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم، استعراض الدكتور فخري الفقي، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024.

كما استمع النواب، لملاحظات وتوصيات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي لموازنة العامة المالي 2023/2024، وكذلك رد الحكومة ممثلة في وزيري المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.