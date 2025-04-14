متاحف الكرملين تقيم معرضا لتقاليد المطبخ الصيني

يفتتح يوم 11 أبريل في مجمع متاحف الكرملين بموسكو معرض تحت عنوان "وليمة فاخرة.. تاريخ الطعام في الصين القديمة".

وستستمر أعماله لغاية 17 أغسطس 2025. وسيقدم المعرض مجموعة من القطع الأثرية التي تعكس تقاليد المطبخ الصيني العريق.

وأكدت يلينا غاغارينا مدير عام مجمع متاحف الكرملين قائلة: "كلما زادت معرفتنا بثقافة الدول المجاورة، أصبح تواصلنا أسهل. ومن المهم أن نتعرف على مظهر الطعام الذي يتذوقه الزوار عند ذهابهم إلى الصين".

يُقام هذا المعرض كردّ ثقافي على معرض "الوليمة الروسية: الأطعمة والمشروبات التقليدية وآداب المائدة" الذي استضافته متاحف الكرملين في بكين خلال الفترة من نوفمبر 2024 إلى مارس 2025. وسيعرض مجمع متاحف الكرملين 145 قطعة أثرية من المتحف الوطني الصيني، وتم توزيعها بين قاعة أبراج الجرس الكبيرة وقاعة القصر البطريركي..

وفي قاعة أبراج الجرس سيتعرف الزوار على الثقافة الغذائية الصينية من خلال أدوات المائدة والمخطوطات الأدبية التي توثق وصفات الطعام وآداب المائدة الصينية. أما في قاعة القصر البطريركي، فستعرض قطع فاخرة مصنوعة من الخزف، والبرونز، والذهب، واليشم، والتي تمثل أواني المائدة التقليدية الصينية.

وأعربت أمينة المعرض يانغ يوي عن أملها في أن يصبح هذا المعرض "جسرا للصداقة والتفاهم بين الشعبين الصيني والروسي". وأضافت قائلة:" نأمل أن يستطيع المزيد من الروس من رؤية الصورة الحقيقية للثقافة الصينية والتعرف عليها بشكل أعمق".