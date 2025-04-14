اليوم.. "مشروعات النواب" تبحث خطة عمل وزارة الإسكان في دعم القطاع

تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، 3 اجتماعات اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتناقش اللجنة في اجتماعاتها المزمع عقدها، بحث خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم التنمية المجتمعية بمحافظة الغربية، وحجم المبالغ المخصصة والعقود المبرمة لهذا الغرض وأوجه الصرف.

إلى جانب مناقشة خطة عمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومدى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التنمية المحلية لإقامة مدارس متخصصة في محافظات القاهرة والجيزة والغربية، لتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل الداخلي والخارجي في مجال مياه الشرب والصرف والصحي.



ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس على أن تعود للانعقاد اليوم لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم، استعراض الدكتور فخري الفقي، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024.

كما استمع النواب، لملاحظات وتوصيات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي لموازنة العامة المالي 2023/2024، وكذلك رد الحكومة ممثلة في وزيري المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.