توقف العمل بمحكمة طهطا الجزئية بسوهاج أمام "تشريعية النواب".. اليوم

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الإثنين، الاثنين، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب أنيس، بشأن إنشاء استراحة جديدة للمحامين بمحكمة أجا الجزئية والتابعة لمحكمة المنصورة الابتدائية.

ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تنفيذ المقاول لمبنى محكمة ملوي بالمنيا لحاجة الموظفين والمحامين لهذا المبنى وسرعة بدء العمل للشهر العقاري بمجمع المصالح الحكومية بمركز ملوي محافظة المنيا.

بالإضافة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب رفعت شكيب خفاجي، بشأن توقف العمل في مشروع محكمة المراغة الكلية بمحافظة سوهاج. ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن توقف العمل بمحكمة طهطا الجزئية بمحافظة سوهاج رغم البدء في تنفيذ نسبة صغيرة من الأعمال الإنشائية على أرض الواقع.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس على أن تعود للانعقاد اليوم لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم، استعراض الدكتور فخري الفقي، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024.