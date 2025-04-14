اليوم.. 5 طلبات على جدول أعمال "رياضة النواب" تعرف عليها

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بمجلس النواب، 5 اجتماعات اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول المزمع عقده، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن إعفاء بعض مراكز الشباب الصغيرة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة من سداد حصة وزارة الشباب والرياضة الشهرية.

بينما تناقش في اجتماعها الثاني موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن إنشاء مبنى إداري لمركز شباب الملقة التابع لإدارة شباب كفر الدوار- الوحدة المحلية زهرة – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

بالإضافة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن أسباب تراخي وزارة الشباب والرياضة في عدم استكمال تنجيل الملعب القانوني الكبير بنادي إدكو الاجتماعي بمحافظة البحيرة، في اجتماعها الثالث.

وتناقش في اجتماعها الرابع موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن ضم مساحة أرض تبرع أحد المواطنين إلى مساحة الأرض السابق تخصيصها بالقرار رقم 317 لسنة 2004 لإنشاء مبنى وملعب لمركز شباب قرية المسعدة مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

وتناقش في اجتماعها الخامس والأخير موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحوفي، بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة بندب مدير إدارة بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية ليتولى منصب مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بالمخالفة للمادة (17) من قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالوظائف القيادية.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس على أن تعود للانعقاد اليوم لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024.