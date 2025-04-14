اليوم.. 35 اقتراحًا برغبة أمام لجنة شكاوى النواب

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، 3 اجتماعات، اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

فتنظر اللجنة في اجتماعها الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تعيين خريجي مدرسة شركة المياه والصرف الصحي بأسيوط أسوة بباقي المحافظات – محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة ولاء عبدالفتاح، بشأن إدراج تدريس مادة (المواطنة الرقمية) بالتعليم ما قبل الجامعي. بالإضافة إلى لاقتراح برغبة المقدم من النائبة هدي عبدالستار، بشأن إقامة مدارس أو تخصيص فصول بمدارس التربية الخاصة لأطفالنا من ذوي اضطراب طيف التوحد، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة جيهان البيومي، بشأن إنشاء مدرسة يابانية ومدرسة دوليةIBS بمكان مدرستي الفسطاط الابتدائية وأبو السعود الإعدادية اللتين صدر قرار بهدمهما – محافظة القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن إنشاء مدرسة يابانية على مساحة 2 فدان بمدينة الجمالية – محافظة الدقهلية.

إلى جانب الاقتراح برغبة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن إقامة مدرسة رسمية متميزة للغات على قطعة أرض مساحتها 2 فدان بمدينة دكرنس – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن تحويل المدرسة المشتركة 3 الابتدائية إلى مدرسة رسمية للغات وإلحاق من بها إلى المدرسة النموذجية الابتدائية المشتركة – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة هالة فوزي أبو السعد، بشأن إنشاء مدرسة فندقية على قطعة أرض متخلفة من تصحيح مسار مصرف 11 مساحتها (1 فدان، 8 قيراط، 8 سهم) مدينة فوه – محافظة كفر الشيخ.

والاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن عمل توسعة بمدرسة العلم الأخضر بمركز ومدينة النجيلة – محافظة مطروح، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن إنشاء دور إضافي بمدرسة الزبايبة للتعليم الأساسي بنجع خورشيد – مركز البلينا – محافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن سرعة استكمال الأعمال بمدرسة الرقبة الابتدائية ومدرسة نجع الحجازيه بقرية الرقبة ومعظم المدارس بمركز دراو – محافظة أسوان.

ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد طايع، بشأن إنشاء مدرسة إعدادية بقرية أولاد ضياء مركز نقاده محافظة قنا، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عامر الشوربجى، بشأن بناء إدارة تعلي.

الاجتماع الثاني

وتبحث في اجتماعها الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إصلاح وترميم كوبري نجع سبع الرئيسي – بمركز أسيوط – محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن رصف طريق مصرف كفر قنيش بدء من قرية النزل حتى طريق الجيش – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب الهامي البارودي، بشأن إيقاف قطار رقم 2006 المكيف القاهرة / أسوان وقطار رقم 2007 أسوان / القاهرة بمحطة جرجا - محافظة سوهاج، إلى جانب الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن تشغيل خط أتوبيس كل من طهطا وطما وجهينة لنقل الطلاب إلى جامعة سوهاج – محافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة آيات الحداد، بشأن تركيب مطبات السرعة الخضراء.

والاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء خير الله، بشأن سرعة استكمال أعمال إنشاء محور أبو تيج – ساحل سليم – محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فوزي الرفاعي، بشأن فتح مزلقان أمام مدرسة السيد الشيخ بمدينة بيلا – محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن إنشاء كوبري علوي من حي الصداقة الجديدة إلى مدخل أسوان الشمالي – محافظة أسوان، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة عفاف زهران، بشأن سرعة رصف طريق مدخل محافظة السويس.

وأيضًا الاقتراحان برغبة المقدمان من النائبة مني عمر: الأول: بشأن قيام وزارة التعاون الدولي بسرعة توفير لعدد من الاوتوبيسات العامة لنقل الركاب بالإسكندرية من الدول الصديقة المانحة لتحديث أسطولها وتطوير أدائها في منظومة نقل الركاب – محافظة الإسكندرية. الثاني: توفير ميزانية إضافية للهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لشراء عدد من الأتوبيسات الجديدة – محافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن تحويل خطوط الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية بقرية نجوع مازن شرق دار السلام – محافظة سوهاج.

الاجتماع الثالث

وتناقش فبي اجتماعها الثالث الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إقامة مكتب بريد بمنطقة الوليدية – مدينة أسيوط – محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن إنشاء معهد ديني بقرية العوضي بمركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب على البدري الملاوي، بشأن تحويل معهد المعمارية الابتدائي الأزهري إلى معهد نموذجي أزهري بمدينة البصيلية مركز إدفو محافظة أسوان، والاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد الخضر جوهر، بشأن إعادة ترميم معهد بساط الابتدائي والإعدادي والثانوي الأزهري قرية بساط مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

بالإضافة إلى الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب أحمد حمدي خطاب: الأول: بشأن الموافقة على إلحاق معهد إعدادي بمعهد كوم إشو الابتدائي الكائن بقرية المراعوي التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم إشو – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة. الثاني: بشأن الموافقة على إلحاق معهد إعدادي بمعهد فلسطين الابتدائي الكائن بقرية أبيس التابعة للوحدة المحلية لقرية الأمراء مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، بشأن تخصيص مبنى كلية الدراسات الإسلامية والعربية الذي صدر قرار بإخلائه لاستغلاله ليكون كلية للأزهر الشريف بنات - محافظة قنا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن إنشاء إدارة أزهرية لجميع المعاهد الأزهرية بمركز القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن استغلال قطعة الأرض بمحلج القطن لإقامة فندق ومكتبة عامة ومتحف بمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

فضلًا عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن سرعة إحلال وتجديد مسجد الرحمة بالشبول مركز المنزلة – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن تسهيل إجراءات تسليم الأراضي التي تم التنقيب عليها لتسليمها للمحليات في مناطق كوم صوان وكوم القناطر وكوم البوصي وكوم الأحمر – محافظة البحيرة.

