مد سن المعاش للعاملين في قطاع المناجم والمحاجر أمام "قوى عاملة النواب".. اليوم

تعقد لجنة القوى العاملة مجلس النواب، اجتماعين، اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

فتستكمل اللجنة في اجتماعها مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل محمد، بشأن تضرر العاملين فى قطاع المناجم والمحاجر من تحديد سن المعاش الخاص بهم وهو 55 عامًا.

بالإضافة إلى متابعة توصيات اللجنة الصادرة بتاريخ 24 من مارس 2025، بشأن طلب رأى وزراء: البترول والثروة المعدنية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، البيئة، العمل، قطاع الأعمال العام، حول إمكانية مد سن المعاش للعاملين فى قطاع المناجم والمحاجر.