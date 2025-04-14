الرئيس ترامب يوجه رسالة بمناسبة بدء أسبوع الآلام

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة بمناسبة بدء أسبوع الآلام، أكد فيها تضامنه الروحي مع المسيحيين في الولايات المتحدة والعالم، داعيًا إلى الصلاة والتأمل في معاني هذا الأسبوع المقدّس.

تمجيد لقيامة المسيح والانتصار على الموت

قال الرئيس ترامب في رسالته:

“في هذا الأسبوع المقدس، تنضم ميلانيا وأنا في الصلاة مع المسيحيين للاحتفال بصلب وقيامة ربنا ومخلصنا، يسوع المسيح — الحي الذي غلب الموت، وحررنا من الخطية، وفتح أبواب السماء للبشرية جمعاء.”

إشارة إلى القيم الروحية والوحدة الإنسانية

وأضاف الرئيس في بيانه أن أسبوع الآلام يمثل فرصة للتأمل في القيم المسيحية من تضحية وفداء، وللتعبير عن الامتنان للنعمة الإلهية، مؤكدًا أهمية هذا الوقت في توحيد القلوب وتعزيز المحبة بين البشر.