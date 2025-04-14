اليوم.. "تعليم النواب" تناقش سوء أوضاع التعليم الفني بالمنوفية

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

فتناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين رضا طايل، بشأن سوء أحوال التعليم الفني بمحافظة المنوفية، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب صفوت النجار، بشأن توفير مدرسة للتعليم الفني الصناعي بحي عين شمس لعدم وجود مدارس فنية صناعية بالحي.



بالإضافة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الوليلى، بشأن تراجع الاهتمام بمنظومة التعليم الزراعي في مصر، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية صناعية للصرف الصحي في مشروع العباسة مركز أبو حماد محافظة الشرقية.

إلى جانب مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن تباطؤ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الاستفادة من مركز تدريب بيجام بمدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية، في إنشاء مدارس فنية أو تكنولوجية تطبيقية.