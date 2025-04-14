4 طلبات إحاطة أمام "إسكان النواب".. اليوم

تعقد لجنة الإسكان والتعمير والمرافق العامة بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المدرجة على جدول أعمالها.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

1 – النائب مجاهد نصـار، بشأن عدم مد خطوط الغاز الطبيعي لمنطقة تمر حنة 1-2-3 بالتجمع الخامس، القاهرة الجديدة.

2- النائب محمود نجيب مشعل، بشأن عدم تغيير مواسير الأسبستوس من الخط الرئيسي للمياه المغذى لقرية تفتيش السرو، مركز فارسكور محافظة دمياط. 3- النائبة رحاب محمد موسى، بشأن عدم استكمال شبكة الصرف الصحي بكفر شحاتة، محافظة دمياط.

4- النائبة هناء فاروق، بشأن عدم تخصيص قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة لإنشاء مجمع طبي بسعة 500 سرير بمدينة دمياط الجديدة.