اليوم.. «دينية النواب» تواصل مناقشة تقارير المتابعة لبرنامج الحكومة 2024/2025

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، 3 اجتماعات، اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إبراهيم، بشأن التأخر في فرش العديد من المساجد بحي المرج، محافظة القاهرة.

واستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن تجديد مسجد أبو جرير بعزبة الصحة القنطرة شرق، محافظة الإسماعيلية.

بالإضافة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عصمت زايد، بشأن غلق مسجدي سيدي حاتم بقرية ميت سراج، ومسجد أبو قادوس، بقرية أشليم، مركز قويسنا، محافظة المنوفية، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب شعبان لطفى، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لإنشاء معهد الصوامعة شرق الأزهري بنين "إعدادي، ثانوي".

استكمال دراسة وتحليل تقارير المتابعة والخطة العاجلة للعام الأول من برنامج الحكومة (2024/2025).