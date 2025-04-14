اليوم.. "محلية النواب" تبحث تقنين أوضاع واضعي اليد لأهالي محافظة جنوب سيناء

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعين، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، عقب انتهاء الجلسة العامة لبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

فتناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد عوض السيد، بشأن:

الأول، والثاني: التأخر الشديد في إنشاء المنطقة الحرفية بمدينة رأس سدر – محافظة جنوب سيناء بالرغم من اعتماد تقسيم المنطقة الخدمية بسوق مانتا منذ عام 2007.

الثالث: تأخر تسليم أراضي الشباب الكائنة أمام قرية الصيادين بمدينة نوبيع – محافظة جنوب سيناء، بالرغم من اعتماد التقسيم منذ عام 2017.

الرابع: سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تقنين أوضاع واضعي اليد لأهالي محافظة جنوب سيناء وخاصة مدينة رأس سدر (وادى سدر – رأس مسلة) والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 وتم رفض كافة الملفات المقدمة لتقنين أوضاع واضعي اليد، بما يخالف سياسة الدولة في تنمية شبه جزيرة سيناء.