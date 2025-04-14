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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمين العام لبنك التنمية الأفريقي: الاجتماعات السنوية تُركز على تسخير رأس المال الأفريقي لتنمية القارة

رئيس مجموعة البنك
رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية
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قال الأمين العام وكبير الاقتصاديين في بنك التنمية الأفريقي فنسنت نميهيل، إن الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي لعام 2025 المقررة الشهر المقبل، ستتناول بعمق كيفية تحسين استفادة أفريقيا من ثرواتها الرأسمالية، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة عبر القارة.

وأوضح نميهيل – في تصريحات صحفية الأحد، أن الاجتماعات السنوية، التي ستُعقد في كيغالي عاصمة رواندا، ستركز على تسخير رأس المال البشري والطبيعي والمالي داخل القارة لدفع عجلة التنمية، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.

وأضاف أن من أبرز محاور النقاش ستكون آليات تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب دفع التحول الرقمي وتمكين الشباب والنساء اقتصاديًا.

وأكد نميهيل أن بنك التنمية الأفريقي يعمل على وضع استراتيجيات جديدة تساعد في تحويل الموارد غير المستغلة إلى أدوات إنتاجية تسهم في خلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف دول القارة.

وأشار إلى أن الاجتماعات السنوية المقبلة ستجمع نخبة من صناع القرار، وممثلي الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، لمناقشة سبل الابتكار في تمويل التنمية، والتعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.

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