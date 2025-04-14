البيت الأبيض: لا توجد إعفاءات على منتجات الأجهزة الإلكترونية القادمة من الصين

صرح نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، الأحد، بأنه "لا توجد إعفاءات" على منتجات مثل أشباه الموصلات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية القادمة من الصين.

أوضح نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر – في تصريحات أدلى بها خلال لقاء صحفي في واشنطن – أن إدارة الرئيس الأمريكي ماضية في سياستها التجارية الصارمة تجاه الصين، مشددًا على أن القيود الحالية المفروضة على واردات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات والأجهزة الإلكترونية، ستظل سارية دون أي استثناءات أو إعفاءات.

وأضاف ميلر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الأمن القومي الأمريكي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، مؤكدًا أن الحكومة الأمريكية تركز على تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الصينية وتوسيع الاستثمارات في الصناعات المحلية، خاصة في مجالات الرقائق الإلكترونية والاتصالات.

وأشار إلى أن أي حديث عن تخفيف القيود أو منح استثناءات "ليس مطروحًا على الطاولة في الوقت الراهن"، مشددًا على أهمية مواصلة الضغط الاقتصادي لضمان امتثال الصين للقواعد التجارية الدولية ومعايير الملكية الفكرية.

وتأتي هذه التصريحات وسط توترات مستمرة بين واشنطن وبكين بشأن قضايا التجارة والتكنولوجيا، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تعزيز قدراتها في التصنيع المحلي للحد من النفوذ الصيني في الأسواق العالمية.