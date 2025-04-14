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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا فيلوباتير يترأس صلاة ليلة الاثنين من البصخة المقدسة بأبوقرقاص

ارشيف
ارشيف
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في إطار أسبوع الآلام الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ترأس مساء يوم الأحد الأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص وتوابعها، صلاة البصخة المقدسة من ليلة الاثنين، وذلك في كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس الروماني بقرية أبوغرير.


مشاركة كهنوتية وشعبية في الصلاة

شارك في الصلاة عدد من آباء كهنة الكنيسة، وسط حضور شعبي كبير تميز بالأجواء الروحية والخشوعية التي تميز هذا الأسبوع المقدس في الكنيسة.


زيارة روحية لكنيسة السيدة العذراء والسمائيين

وعقب انتهاء صلاة البصخة بكنيسة مارجرجس، توجه  الأنبا فيلوباتير إلى كنيسة السيدة العذراء مريم والسمائيين بأبوقرير، حيث استكمل الصلاة بمشاركة آباء كهنة الكنيسة، وبحضور القمص غبريال محفوظ، وكيل مطرانية أبوقرقاص.

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