طاجيكستان تتعرض لزلزال ثالث شدته 5ر4 درجة

الإثنين 14/أبريل/2025 - 01:09 ص

أعلن المركز القومي في طاجيكستان لرصد الزلازل أن الدولة تعرضت مساء الأحد، لزلزال بلغت شدته 5ر4 درجة بمقياس ريختر، وأن هذا يعتبر ثالث زلزال تتعرض له اليوم.

وذكر المركز في تدوينة نشرها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الزلزال وقع في الساعة 8:47 مساءً بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد حوالي 30 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة دوشنبه، وعلى عمق يقارب 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأشار المركز إلى أن الزلزال تم الشعور به في عدد من المناطق المجاورة، بما في ذلك بعض أحياء العاصمة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن. وأضاف أن فرق الرصد والإنقاذ تتابع الوضع تحسبًا لأي هزات ارتدادية محتملة.

وكانت طاجيكستان قد شهدت في وقت سابق من اليوم زلزالين آخرين تراوحت شدتهما بين 4.0 و4.3 درجة، مما أثار قلق السكان المحليين بشأن النشاط الزلزالي المتزايد في المنطقة.

وتقع طاجيكستان ضمن منطقة نشطة زلزاليًا على حدود الصفائح التكتونية، وتشهد بانتظام هزات أرضية متفاوتة الشدة.