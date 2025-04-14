أوكرانيا: إصابة 4 أشخاص واندلاع حرائق إثر هجوم روسي على أوديسا

أفادت السلطات الأوكرانية، الأحد، بأن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا، واندلعت حرائق وتعرضت مدينة أوديسا لأضرار، نتيجة هجوم روسي عن طريق طائرة مسيّرة.

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة أوديسا، أوليه كيبر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم"، إن "الهجوم الروسي تم باستخدام طائرات مسيّرة من طراز شاهد إيرانية الصنع، وأسفر عن إصابة أربعة مدنيين، اثنان منهم في حالة حرجة، فضلًا عن اندلاع حرائق في عدة مواقع، من بينها منشآت صناعية وسكنية".

وأضاف كيبر أن فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت إلى مواقع الانفجارات، وتمكنت من السيطرة على الحرائق بعد ساعات من الجهود المتواصلة، مشيرًا إلى أن الهجوم تسبب أيضًا في أضرار بالبنية التحتية، منها خطوط كهرباء ومبانٍ تاريخية في وسط المدينة.

وأكد المسؤول الأوكراني أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت عددًا من المسيّرات خلال الهجوم، إلا أن بعضها تمكن من الوصول إلى أهدافه.

يُشار إلى أن مدينة أوديسا، الواقعة على ساحل البحر الأسود، تتعرض لهجمات متكررة منذ بداية الحرب، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية كميناء رئيسي على البحر.