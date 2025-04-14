التعادل يحسم ديربي العاصمة بين لاتسيو وروما في الكالتشيو

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة ديربي العاصمة الإيطالية بين لاتسيو وروما، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

بعد شوط أول خالٍ من الأهداف رغم الحماس والندية، افتتح أليسيو رومانيولي التسجيل لصالح لاتسيو في الدقيقة 47، مستغلًا تمريرة من زميله لوكا بيلجريني، ليشعل الأجواء في بداية الشوط الثاني.

ديربي العاصمة ينتهي بالتعادل بين لاتسيو وروما ويُبقي الصراع الأوروبي مفتوحًا

لكن رد روما لم يتأخر، حيث أدرك التعادل في الدقيقة 69 عن طريق ماتياس سولي بعد تمريرة متقنة من أليكسيس سالماكرز.

ورغم المحاولات المتبادلة من الجانبين في الدقائق المتبقية، إلا أن النتيجة لم تتغير، لينتهي اللقاء بتقاسم النقاط في ديربي مثير لم يخيب آمال الجماهير.

هذا التعادل يُبقي الصراع مفتوحًا على المراكز الأوروبية في الأسابيع الأخيرة من الموسم.