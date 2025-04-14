الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في محافظة حجة

أعلنت جماعة الحوثيون، الأحد، أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 أثناء تحليقها في أجواء محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان رسمي، إن الطائرة "كانت تنفذ مهامًا عدائية"، مشيرًا إلى أن عملية الاستهداف تمت بصاروخ أرض-جو محلي الصنع، وأن هذه هي الطائرة الرابعة من نفس الطراز التي تُسقطها الجماعة خلال أسبوعين، والتاسعة عشرة منذ بدء ما وصفه بـ"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس دعمًا لغزة".

سريع: التصعيد الأمريكي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الفشل

وأكد سريع أن القدرات العسكرية للجماعة لم تتأثر جراء "العدوان الأمريكي"، مشددًا على أن هذا التصعيد "لن يؤدي إلا إلى المزيد من الفشل". وأضاف أن العمليات الداعمة للشعب الفلسطيني ستتواصل حتى "وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".