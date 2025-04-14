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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن يدين الهجمات على مخيمات النازحين في الفاشر بالسودان

الأردن
الأردن
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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشدّ العبارات الهجمات التي تعرضت لها مخيمات النازحين في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان، والتي أسفرت عن سقوط وإصابة عشرات المدنيين، من ضمنهم كوادر عاملة في منظمات إغاثية. 

الأردن يُعرب عن تضامنه مع السودان ويؤكد دعمه لحلّ الأزمة بما يحفظ أمنه واستقراره

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان الأحد، وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية السودان في هذا الهجوم الأليم، مشدّدًا على دعم الأردن للجهود المُستهدِفة حل الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه.

وأعرب السفير القضاة، عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية السودان، ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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