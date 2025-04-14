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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المطران مار أنطيموس يترأس رتبة الناهيرة في دير مار مرقس بالقدس

ارشيف
ارشيف
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شهد مساء أمس الأحد 13 إبريل 2025، ترأس راعي الأبرشية المطران مار انتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي في القدس والأردن وسائر الديار المقدّسة، رتبة الناهيرة (عيد الأنوار أو الوصول إلى الميناء) في دير مار مرقس البطريركي في القدس.

المشاركين في القداس 

وشارك في الخدمة المطران مار تيموثاوس ماثيو، بحضور الآباء الكهنة ورهبان دير مار مرقس، إلى جانب حشد كبير من أبناء الطائفة ولفيف من المؤمنين والمصلّين والحجاج المقدسيين، الذين توافدوا للمشاركة في هذه المناسبة الروحية العميقة والمعبرة.

تعرف علي رتبة الناهيرة 

تُعدّ رتبة الناهيرة من الطقوس الكنسية الهامة التي تُقام في نهاية أسبوع الآلام إيذانًا بحلول عيد القيامة المجيد، وتحمل معاني الرجاء والنور والانتصار على الظلمة، حيث يعاد خلالها فتح باب الهيكل بعد أن يبقى مغلقًا طيلة أسبوع الآلام.

القدس الدخول الانتصاري للسيد المسيح إلى أورشليم المطران مار أنطيموس