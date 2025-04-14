انطلقت فعاليات الدور الثاني من النسخة الثالثة عشرة لبطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات في الجونة 2025 تتواصل المنافسات الحماسية ضمن النسخة الثالثة عشرة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2025 للرجال والسيدات، والتي تقام خلال الفترة من 12 إلى 18 أبريل الجاري.

شهد اليوم الثاني من البطولة مواجهات قوية وتألقًا لافتًا لعدد من أبرز نجوم الإسكواش، حيث حقق كل من المصريين علي فرج، المصنف الثاني عالميًا، ويوسف سليمان، المصنف الثالث عشر، إلى جانب الإنجليزي محمد الشوربجي، المصنف الثامن، وجويل ماكين، المصنف الخامس عالميًا من ويلز، انتصارات مستحقة. وفي منافسات السيدات، واصلت النجمات المصريات تألقهن اللافت، حيث حققت كل من المصنفة الأولى عالميًا نوران جوهر، والمصنفة الثالثة عالميًا هانيا الحمامي، والمصنفة الثالثة عشرة عالميًا سلمى هاني، انتصارات مستحقة.

كما تألقت الإنجليزية جورجينا كينيدي المصنفة السابعة عالميًا وحققت فوزًا مهمًا ضمن منافسات البطولة. نتائج مباريات الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2025 للرجال: فاز اللاعب علي فرج، المصنف الثاني عالميًا من مصر، على جوناه براينت، المصنف الخامس والثلاثون عالميًا من إنجلترا بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 12-10/ 11-3/ 11-3.

فاز اللاعب المصري يوسف سليمان، المصنف الثالث عشر عالميًا، على كورتيس مالك، المصنف الرابع والثلاثون عالميًا من إنجلترا، بنتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 10-12/ 14-12/ 10-12/ 5-11.

كما فاز أيضا اللاعب الإنجليزي محمد الشوربجي، المصنف الثامن عالميًا، على الفرنسي بابتيست ماسوتي، المصنف الرابع والعشرون عالميًا، بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-7/ 14-12/ 11-4.

وفاز اللاعب جويل ماكين، المصنف الخامس عالميًا من ويلز على اللاعب علي أبو العينين، المصنف الثاني عشر عالميًا من مصر بنتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 13-11/ 1-11/ 12-10 /11-7.

نتائج مباريات الدور الأول من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2025 للسيدات: فازت اللاعبة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا علي نظيرتها ملك خفاجي المصنفة الواحدة والثلاثون عالميًا بنتيجة 0-3.

جاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 11-4 / 11-5 / 11-5.

واللاعبة هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا علي اللاعبة سناء إبراهيم المصنفة الثامنة عشر عالميًا بنتيجة 0-3. جاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 11-7 / 11-1 / 12-10.

فازت اللاعبة المصرية سلمى هاني المصنفة الثالثة عشر عالميًا علي اللاعبة الماليزية سيفاسانغاري سوبرامانيام المصنفة الحادية عشر عالميًا بنتيجة 3-2.

جاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 11-9 / 11-4 / 7-11 / 2-11 / 8-11.

فازت اللاعبة الإنجليزية جورجينا كينيدي المصنفة السابعة عالميًا علي اللاعبة فريدة محمد المصنفة السابعة عشر عالميًا من مصر بنتيجة 3-1.

جاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 9-11 / 5-11 / 11-2 / 11-13.