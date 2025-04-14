رابطة العالم الإسلامي تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني بغزة

أدانَت رابطة العالم الإسلامي بأشدِّ العبارات قصفَ قوَّات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وندَّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى - في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أوردته وكالة الأنباء السعودية- بالجرائم الوحشية التي تُواصِل قوّاتُ الاحتلال الإسرائيلي ارتكابَها في قطاع غزة من دون رادعٍ، في انتهاكٍ صارخٍ لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وشدد على الضرورة المُلحّة لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه التصدّي لهذه الانتهاكات المروّعة، وتفعيل الآليّات الدولية لردعها.