الخارجية الروسية: لدينا الكثير من الأدوات للرد على سياسة اليابان "غير الودية"

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، الأحد، أن بلاده لديها الكثير من الأدوات التي تمكنها من الرد على تصرفات اليابان "العدائية" ضدها، بحسب وصفه.

وقال ردوينكو، في تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية: "يمكنني أن أؤكد لكم أن لدينا شيء في ترسانتنا للرد على اليابان إذا استمرت في هذا المسار".

وأضاف أن موسكو اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات ردًا على تصرفات اليابان غير الودية.

وتابع "رودينكو":"لقد تجمدت الاتصالات الدبلوماسية فعليًا بيننا، بعدما دعمت اليابان العقوبات الأمريكية ضد روسيا وأوقفنا محادثات السلام كما اتخذنا عددا من الإجراءات لا أفضل الحديث عنها".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، صرحت في وقت سابق، بأن أي خطوت قد تتخذها اليابان بشكل مباشر أو غير مباشر إزاء مشاركتها في إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية المخصصة لقتل المواطنين الروس، أو المساعدة في تدريب المقاتلين الأوكرانيين، سوف ترد روسيا عليها حتمًا بإجراءات صارمة ستضر بشكل كبير بمصالح اليابان في أكثر المناطق حساسية بالنسبة لها.