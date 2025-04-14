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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسين لبيب يهنئ سيدات الزمالك بالتتويج ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة

حسين لبيب
حسين لبيب
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حرص الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تهنئة الفريق الأول للكرة الطائرة "سيدات"، بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية للعام الثالث على التوالي، وذلك عقب الفوز على الأهلي بنتيجة 3/1، في مباراة شهدت مستوى مميز من اللاعبات، وذلك بعد أيام قليلة من الفوز ببطولة كأس مصر على حساب الأهلي أيضًا. 

لبيب يشيد بتألق سيدات الزمالك محليًا وقاريًا ويطالب بمواصلة حصد البطولات

وأشاد لبيب بالأداء الكبير الذي قدّمه الفريق على المستوى المحلي، بالتتويج ببطولة كأس مصر، ثم التألق قاريًا بحصد لقب بطولة أفريقيا، مؤكدًا أن هذه الألقاب تعكس حجم المجهود الكبير الذي يبذله فريق السيدات على مدار الموسم. وطالب الكابتن حسين لبيب لاعبات الزمالك بالاستمرار على نفس النهج، من أجل المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.

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