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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب طائرة الزمالك: لاعبات الزمالك قدمن أداءً بطوليًا طوال مشوار بطولة إفريقيا

طائرة الزمالك سيدات
طائرة الزمالك سيدات
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أعرب أشرف عبدالعال، المدرب العام للفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

عبدالعال يشكر الجهاز الفني ولاعبات الزمالك بعد التتويج ببطولة إفريقيا

 وقال "عبدالعال" في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "أشكر الجهاز الفني بالكامل على المجهود الكبير الذي بُذل منذ انطلاق البطولة وحتى تحقيق اللقب".

 وأضاف: "لاعبات الزمالك قدمن أداءً بطوليًًا طوال مشوار البطولة، وكن على قدر المسؤولية، ونجحن في حسم اللقب عن جدارة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "نهدي بطولة إفريقيا إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وإلى جماهير النادي العظيمة التي دعمت الفريق بكل قوة".

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