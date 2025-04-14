مدرب طائرة الزمالك: لاعبات الزمالك قدمن أداءً بطوليًا طوال مشوار بطولة إفريقيا

أعرب أشرف عبدالعال، المدرب العام للفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

عبدالعال يشكر الجهاز الفني ولاعبات الزمالك بعد التتويج ببطولة إفريقيا

وقال "عبدالعال" في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "أشكر الجهاز الفني بالكامل على المجهود الكبير الذي بُذل منذ انطلاق البطولة وحتى تحقيق اللقب".

وأضاف: "لاعبات الزمالك قدمن أداءً بطوليًًا طوال مشوار البطولة، وكن على قدر المسؤولية، ونجحن في حسم اللقب عن جدارة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "نهدي بطولة إفريقيا إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وإلى جماهير النادي العظيمة التي دعمت الفريق بكل قوة".