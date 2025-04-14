بالصور.. الأوبرا ترفع لافتة "كامل العدد" بأمسية رومانسية لروائع العندليب

رفعت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام شعار كامل العدد في الأمسية الرومانسية لروائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ قدمتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي.

نجوم الأوبرا يتألقون في أمسية رومانسية

فعلى المسرح الكبير وتحت لافتة كامل العدد انتزع نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا أحمد عفت، أحمد محسن، أشرف وليد ومحمد الخولي إعجاب الجمهور بعد غنائهم لأعمال العندليب الحالمة والموقعة بأسماء عظماء الكلمة واللحن والتي تضمنها الحفل وكان منها ظلموه، كامل الأوصاف، حلفني، أحبك، كنت فين، أي دمعة حزن لا ، زي الهوا، قارئة الفنجان، حبيبها، ميدلى ملحنين وحليم كما أكد ضيف شرف الحفل المطرب الشاب نور الشناوي حفيد شقيقة حليم والفنان الراحل كمال الشناوي نظرية توارث جينات الإبداع بعد مشاركته بأداء أغنية أسمر يا أسمراني وقد عزفت الفرقة في البداية موسيقى روائع العندليب رؤية وإعداد المايسترو محمد الموجي.



جاء الحفل استمرارًا لخطط دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى الاحتفاء بعمالقة الإبداع وإعادة إحياء التراث الغنائي والموسيقى العربي سعيًا لصون الهوية الفنية.