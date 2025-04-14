مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص مع تريلا بطريق الفيوم الصحراوي

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 شخصًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص كانوا يستقلونه بسيارة نقل "تريلا "متوقفة بجانب الطريق، وذلك بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين والجثة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.

10 سيارات إسعاف تنقل المصابين في حادث طريق الفيوم.. والنيابة تباشر التحقيق

تلقى الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا غرفه عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل ثقيل" تريلا " متوقفة بجانب الطريق، ووجود مصابين، وجثه.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان حادث اصطدام السيارة على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتبينّ أنّه وقع بسبب السرعة الزائدة لسائق السيارة الميكروباص واختلال عجلة القيادة في يده، ما تسبب في اصطدامها بسيارة نقل تريلا متوقفة بجانب الطريق وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 14 شخصا، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة ويوجد حالات حرجه.

وجرى الدفع ب 10 سيارات إسعاف، التي نقلت 7 مصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، و7 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام لخطورة حالتهم، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.