سلة الزمالك تتأهل إلى دور نصف النهائي في كأس مصر بعد فوزها على بتروجيت

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بعد فوزه على بتروجيت بنتيجة 89 - 56، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بالمعادي، ضمن منافسات دور الـ 8 لبطولة كأس مصر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

20/17

37/28

61/43

89/56

الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس مصر ويواجه الفائز من الاتحاد السكندري وهليوبوليس

ومن المقرر، أن يواجه الزمالك في دور النصف النهائي لبطولة كأس مصر، الفائز من مواجهة الاتحاد السكندري وهليوبوليس.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "كورو سيجورا مديرًا فنيًا، جونزالو هيرمو سو مدربًا مساعدًا، محمد السحرتي مدربًا مساعدًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".