إيقاف ناصر ماهر وإحالته إلى التحقيق في نادي الزمالك

قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إيقاف ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وإحالته للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، مع تقديم توصية لمجلس الإدارة بخصم 25% من مستحقات اللاعب بسبب ما بدر منه قبل لقاء حرس الحدود اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ناصر ماهر يرفض الجلوس بديلًا وبيسيرو يستبعده من مواجهة حرس الحدود

وكان ناصر ماهر رفض الجلوس بديلًا في مباراة أمس الأحد واعترض على عدم مشاركته في التشكيل الأساسي للفريق. وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو باستبعاد اللاعب من القائمة التي خاضت مباراة حرس الحدود.

وفاز فريق الزمالك على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد على ستاد برج العرب في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري ليرفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة.