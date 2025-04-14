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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم دون راحة استعدادًا لمواجهة سموحة

بيسيرو
بيسيرو
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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين، على ملعب النادي، دون الحصول على راحة بعد الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يهزم حرس الحدود ويستعد لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر

 ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

وفاز فريق الزمالك على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد على ستاد برج العرب في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري ليرفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة.

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