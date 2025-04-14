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الإثنين 14 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حظك اليوم الاثنين 14 أبريل وتوقعات الأبراج

صورة ارشفيه
صورة ارشفيه
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لكل برج صفاته الخاصة التي تحدد توقعات تصرفاته مع الآخرين، وفي الشكل العام لعلاقاته.

الحمل 

أخبار حلوة وحسم لكل أمورك 

الثور 

حاول البعد عن التوتر  اليوم وتجنب المشاكل 

الجوزاء 

فرصه قادمة في طريقك.. استغلها 

الأسد 

تفاءل..لديك ترقيه ومنصب جديد 

العذراء 

ستنشط في مجال عملك وتبدي الروح الإيجابية في كل أعمالك 

السرطان 

في انتظارك أخبار حلوة ووستكون مبدع في عملك 

العقرب 

أبشر أخبار حلوة  في طريقك، وتتحسن علاقتك مع الزملاء 

القوس 

انتبه اليوم وتفاءل كل امورك تسير بسهولة وتيسير علي اكمل وجه 

الجدي 

لديك جاذبيه كبيرة اليوم وكاريزما  وفرص كبيرة..استعد وثق بنفسك 

الدلو 

لديك مهمة اليوم وامتحان لتلقي ترقيه فكن على استعداد

الحوت 

لديك تغيرات إيجابية تسيطر علي حياتك  فكن على استعداد 

برج برج الحوت برج الدلو