الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد الموسيقار عمار الشريعي على المسرح الصغير

يقام فى إطار النشاط الثقافى والفكرى إحتفالية بعنوان "عمار الشريعى.. أعز الناس"، بمناسبة ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل وتشمل صالونًا ثقافيًا يستضيف أفراد أسرته الإعلامية ميرفت القفاص ونجله مراد مع الفنانين أنوشكا، أحمد أمين، مودى الإمام، الشاعر جمال بخيت، المايسترو أحمد عامر وعازف البيانو إيهاب عز الدين ويقدمه كل من الدكتور سامح عبد العزيز وحنان مقبل، إلى جانب فقرات فنية بالتعاون مع فرقة أعز الناس للموسيقى والغناء من إعداد الفنان محمد سعودى وقيادة المايسترو هشام نبوى وإخراج محمد شلبى وذلك فى السابعة مساء الأربعاء ١٦ أبريل على المسرح الصغير.

يذكر أن الموسيقار عمار الشريعي ولد في ١٦ أبريل ١٩٤٨ بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، حصل علي ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، درس التأليف الموسيقى بمدرسة هادلى سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة،كما إلتحق بالأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى بعدما أتقن بمجهود ذاتى العزف على آلات البيانو، الأكورديون، العود والأورج، بدأ حياته العملية كعازف لآلة الأكورديون ثم تحول إلي الأورج قبل أن يتجه إلي التلحين والتأليف الموسيقى وكانت أولى ألحانه "إمسكوا الخشب" للمطربة مها صبرى، تجاوزت أعماله ١٥٠ لحنّا.

كون فرقة الأصدقاء عام ١٩٨٠ من أصوات جديدة إكتشفها بنفسه، تميز في تأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية والمسرحيات التى نال عنها شهرة واسعة، أعد وقدم عددًا من البرامج الشهيرة أبرزها البرنامج الإذاعي "غواص في بحر النغم"، نال العديد من الجوائز والتكريمات المحلية والعالمية، رحل عن عالمنا في ٧ ديسمبر ٢٠١٢ بعد صراع مع المرض تاركًا الكثير من الأعمال والمؤلفات والبرامج التى ساهمت فى تنمية الحس والوعى الفنى لدي الجماهير المصرية والعربية.