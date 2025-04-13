قداس أحد الشعانين بدير الشايب برعاية الأنبا إقلاديوس

ترأس الأنبا إقلاديوس، أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي لأحد الشعانين (أحد السعف)، وسط أجواء روحانية مفعمة بالفرح والبهجة.

المشاركين من الآباء في القداس

شارك في الصلوات مجمع رهبان الدير، كما شهدت المناسبة حضورًا شعبيًا كبيرًا من أبناء مدينة الأقصر والقرى المجاورة، الذين توافدوا للاحتفال بهذا اليوم المقدس.

ويُعد أحد الشعانين تذكارًا لدخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم كملك، راكبًا على أتان وجحش ابن أتان، حيث استقبلته الجموع بسعف النخل وأغصان الزيتون، وهم يهتفون “أوصنا يا ابن داود”، وهي كلمة آرامية تعني “خلصنا”.

أجواء الفرح في القداس

وقد عمت أجواء الفرح والبهجة جميع الحضور من الآباء الرهبان والشعب، وتم التقاط الصور التذكارية لتوثيق هذه المناسبة الروحية العظيمة.