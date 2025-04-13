محكمة الأسرة تعيد رنا سماحة وطفلها إلى منزلهما.. ما القصة؟

حصلت الفنانة رنا سماحة على حكم من محكمة الأسرة بأحقيتها وطفلها بالعودة إلى منزلهم والإقامة به كمنزل حضانتها.

ويأتي ذلك بعد 3 أشهر من انفصالها عن والد طفلها الملحن سامر أبو طالب، وأعلنت رنا عودتها لمنزلها بصور تجمعها بطفلها من حديقة المنزل عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام”.

كليب جديد

من جهة أخرى، تستعد رنا لطرح أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "الهونولولو"، التي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تقوم رنا سماحة بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في دبي وتتعاون فيها مع المخرج اللبناني فادي الحداد، وتعد تلك الأغنية العمل الثالث الذي يجمعه سويا.

أخر أعمال رنا سماحة

يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة أغنية طرحت فى شهر رمضان المنقضي بعنوان "البركة" وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر محمد نبيل، وألحان كريم نيازي، وتوزيع الموسيقى حمادة عصمت.

وأغنية أخرى بعنوان "عاملة عبيطة" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية، من ألحان سامر أبوطالب، كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع خليل وشندي، إخراج حسام مجدي.