فحوصات طبية لـ صلاح محسن لتحديد حجم إصابته

يخضع صلاح محسن مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء غدا الاثنين لعدد من الفحوصات الطبية باستخدام الأشعة التشخيصية وذلك لتحديد مدى الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال الشوط الأول من مباراة اليوم أمام بتروجيت والتي انتهت بفوز المصري برباعية نظيفة.

وفى ذات السياق، قرر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد، وذلك عقب نهاية مباراة اليوم أمام بتروجيت في الدوري المصري والتي انتهت بفوز النسور الخضر برباعية نظيفة.

على أن يستأنف الفريق المصري تدريباته عصر بعد غدا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الرابعة من بطولة كأس الرابطة( عاصمة مصر ) والتي تجمعه بنظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد.