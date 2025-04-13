الأهلي يقترب من إغلاق ملف تجديد الثلاثي

اقتربت إدارة الأهلي من إغلاق ملف التجديد للاعبيه، بعدما تم الاتفاق على كل تفاصيل عقد الحارس محمد الشناوي، ليستمر مع نادي القرن الأفريقي موسمين مقبلين، على أن يحصل الشناوي على نفس راتب أصحاب الفئة في الفريق.

وكان محمود الخطيب منح تعليماته بضرورة إبرام أفضل عقد لقائد الفريق، نظرًا لما قدمه للنادي الأحمر طيلة السنوات الماضية من جهد وعطاء ومساهمات جمة في التتويج بالبطولات، وكان له أدوار مؤثرة داخل الملعب وخارجه في كثير من الأحيان.

كما اقترب رامي ربيعة من التجديد بعدما كانت هناك عقدة وأزمة في هذا الملف بسبب فارق 5 ملايين جنيه بين العرض والطلب، وعرض المارد الأحمر على ربيعه 15 مليون جنيه في الموسم الواحد، بينما طلب اللاعب الحصول على 20 مليون جنيه، وتم التوصل إلى حل وسط بين الطرفين تقديرًا لرامي ربيعة، وهو نفس الأمر بالنسبة لزميله المدافع ياسر إبراهيم الذي لم يُملي أي شروط على النادي الأهلي، وأبدى استعدادات كبيرة للتوقيع على عقد جديد مع نادي القرن الأفريقي، دون وضع شروط محددة.