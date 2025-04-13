الخطيب يتدخل لحل أزمة سفر رباعي الأهلي إلى جنوب أفريقيا

قرر محمود الخطيب رئيس الأهلي، التدخل في أزمة عدم سفر رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ أشرف بن شرقي ويحيى عطية الله وأشرف داري، بالإضافة للسوليفيني جراديشار، إلى جنوب أفريقيا للمشاركة مع الفريق في مباراة الذهاب أمام صن داونز، وذلك بسبب رفض السفارة الجنوب أفريقية منح اللاعبين سالفي الذكر تأشيرة دخول البلاد.

ويأتي رفض السفارة منح الرباعي تأشيرة الدخول، بسبب وضع اشتراطات جديدة وأهمها وجود إقامة وتصاريح عمل لمن يرغب في الحصول على التأشيرة وهو ما لا يتوافر مع رباعي الحالي.

وشهدت الساعات الماضية تواصل محمود الخطيب رئيس الأهلي، مع الجهات المعنية لإصدار تصاريح الإقامة لإنهاء التصاريح الخاصة لسفر الرباعي وحل هذه الأزمة.

ويسعى النادي الأهلي إلى السفر بكامل قوته وكل أسلحته الضاربة، بسبب قوة المنافس والندية الكبيرة التي تشهدها تلك المباراة. والتاريخ شاهد على مدى إثارة مباريات الأهلي وصن داونز، لا سيما وأن الفريق الجنوب أفريقي ألحق بالأهلي أقصى هزيمة أفريقية في تاريخه، بعد أن انتصر عليه بخمسة أهداف دون رد، ولكن بعدها عاد الأهلي ولقن أبناء جنوب القارة درسًا قاسيًا وأخرجهم مرارًا وتكرارًا من البطولة القارية.