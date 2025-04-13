كولر غاضب بسبب تسريبات رحيله عن الأهلي

حالة من الاستياء الشديد والغضب انتابت السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بسبب التسريبات الإعلامية التي تخرج يوميًا حوّل مستقبله مع المارد الأحمر، بعد حالة عدم الرضا التي تسيطر على الجماهير لسوء الأداء في الفترة الماضية.

وخرجت العديد من وسائل الإعلام لتؤكد أن النادي الأهلي يدرس العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب خلال الفترة الحالية، تمهيدا لرحيل مارسيل كولر بسبب سوء النتائج، بل وصل الأمر إلى تدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بنفسه في هذا الملف مع محمد رمضان، المدير الرياضي، للاستقرار على مدير فني جديد خلال المرحلة المقبلة، في ظل رغبة بيبو في الاستعانة بمدرب من المدرسة الألمانية أو البرتغالية حيث يرى أنها الأفضل للفريق والأكثر نجاحًا طيلة الأعوام الماضية.

ويرى المدرب السويسري أنه كان يجب على إدارة الأهلي الخروج لنفي تلك التقارير، حتى وإن كانت صحيحة، ذلك لحمايته وحماية الفريق في تلك الفترة الحساسة من الموسم، والتي تشهد إقبال الفريق على مباريات في غاية الأهمية، وأهمها لقاءي صن داونز في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولكن ما يحدث معه سوف يضرب استقرار الفريق، ولن يتمكن من السيطرة على اللاعبين إذا آمنوا برحيل المدرب في أقرب وقت.