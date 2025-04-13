انضمام ثنائي المصري البورسعيدي لمعسكر منتخب الشباب استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية

تلقت إدارة النادي المصري، خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء الثنائي أحمد وهب وأحمد شرف لاعبي فريق الشباب تحت 19 عام بالنادي للانضمام لمعسكر منتخب مصر الوطني للفئة السنية ذاتها.

ويبدأ معسكر المنتخب بعد غدا الثلاثاء الموافق الخامس عشر من أبريل الجاري، بمقر مشروع الهدف للمنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوب،ر ويستمر حتى الثامن عشر من مايو المقبل، وذلك ضمن استعدادات المنتخب لخوض نهائيات بطولة الأمم الأفريقية للشباب، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من السابع والعشرين من أبريل الجاري وحتى الثامن عشر من مايو المقبل.

الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد وهب يشغل مركز حراسة المرمى فيما يشغل زميله أحمد شرف مركز رأس الحربة.