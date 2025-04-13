الأهلي يصرف النظر عن كوتيسا.. ضم ظهير أيسر محلي وإعادة التفاوض مع بن رمضان

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الاتجاه الأقرب للنادي الأهلي هو عدم التعاقد مع ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت السويسري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وإغلاق هذا الملف والتركيز سريعًا في الصفقات استعدادًا لمشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الاتجاه هو تدعيم خط الوسط ربما يكون لاعب مثل محمد بن رمضان، بالإضافة لمدافع وظهير أيسر".



وأضاف: "الأهلي يفكر في ضم محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاورزي المجري، وأي نادٍ قادر على ضم اللاعب".



وواصل: "مشكلة بن رمضان ليست في اللاعب، ولكن في النادي المجري الذي يُغالي في مطالبه المالية، والأهلي لديه رغبة في التعاقد مع اللاعب".



وأكمل: "الأزمة في الأجانب، وحال زيادة عدد الأجانب إلى 6 عناصر، فأن الأهلي سيضم بن رمضان مع ضم ظهير أيسر".



وتابع: "حال اقرار نفس عدد الاجانب، فأن الأهلي قد يتجه لضم ظهير أيسر محلي، مع الاتجاه نحو ضم بن رمضان".



وأكد: "من ضمن اللاعبين المحليين في مركز الظهير الأيسر، هناك محمد حمدي لاعب إنبي المعار للزمالك، وتمت مناقشة موقفه، وحال تجاوب إدارة النادي البترولي قد يتم ضمه".



وزاد: "هناك قناعة بإمكانيات كريم الدبيس أيضا للتواجد مع الأهلي، مع إمكانية ضم محمد حمدي لاعب إنبي، ويحيى عطية الله أصبح خارج الأهلي بنهاية الموسم بنسبة كبيرة، بالإضافة لغموض موقف معلول حتى الآن".



وأتم: "للتأكيد ايضا فأن علاقة محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي مع أعضاء لجنة التخطيط أيضا ليست على ما يرام".

