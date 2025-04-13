بوجلبان يمنح لاعبي المصري راحة سلبية قبل مواجهة غزل المحلة

قرر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد، وذلك عقب نهاية مباراة اليوم أمام بتروجيت في الدوري المصري والتي انتهت بفوز النسور الخضر برباعية نظيفة.

على أن يستأنف الفريق المصري تدريباته عصر بعد غدا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الرابعة من بطولة كأس الرابطة( عاصمة مصر ) والتي تجمعه بنظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد.



و استطاع المصري البورسعيدي أن يكسر حاجة الخسارة وتوديع بطولة الكونفدرالية، واحرز اللاعب بابا بادچي هاتريك خلال الشوط الاول، وهدف لصالح ميدو جابر.

لتنتهي المباراة بنتيجة أربعة اهداف نظيفة دون تلاقي شباكه اى اهداف.