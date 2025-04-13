بطريرك الروم الأرثوذكس يحتفل بأحد الشعانين في الظاهر

ترأس البابا ثيوذوروس الثانى بابا وبطريرك الاسكندرية وسائر افريقيا صلاة أحد الشعانين اليوم ١٣ ابريل ٢٠٢٥ بكنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر .

شارك فى الصلاة المتروبوليت نقوديموس مطران ممفيس وتوابعها والوكيل البطريركى بالقاهرة، الاسقف استفانوس. راعى الكنيسة المتقدم فى الكهنة الاب يوسف داروس.

كاهن الكنيسة الاب يوسف نويصرى.

كما شارك بالحضور سفير اليونان، سفيرة قبرص ، رئيسة الجمعية اليونانية بالقاهرة.

المهندس جورج ظريفة رئيس مجلس وكلاء كنيسة القديس نقولاوس مصر الجديدة.

وكان فى استقبال الحضور المهندس سالم قسيس رئيس مجلس وكلاء الكنيسة وأعضاء المجلس ، وحضور شعب غفير من الرعية.

والقى بابا الروم الأرثوذكس كلمة قبل نهاية القداس.

ثم بعد انتهاء القداس الالهى قام بأهداء الحجر لراعى الكنيسة المتقدم فى الكهنة الاب يوسف داروس لمجهوداته بالكنيسة .

بعد ذلك وكعادة كل عام خرج موكب المطارنة والكهنة و الشعب برئاسة صاحب الغبطة الى خارج الكنيسة للاحتفال بدخول السيد المسيح الى اوراشليم.

كانت الدورة الاولى حول الكنيسة برئاسة صاحب الغبطة ثم سلم الدورة الثانية للمتروبوليت نقوديموس و الذى بدوره سلم الدورة الثالثة الى نيافة الاسقف استفانوس.

ثم توجه الجميع بعد ذلك الى الحديقة الملحقة بالكنيسة لتناول الضيافات وفى هذه الاثناء بارك غبطة البطريرك كراتين يوم العمل وصلى من اجل دوام هذه الاعمال الخيرية وطلب من المهندس سالم والمهندس كريم خورى ان يبلغوه اذا احتاجوا شئ لمثل هذه الاعمال.

