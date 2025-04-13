زيزو يشكو الزمالك بسبب أزمة مستحقاته المتأخرة.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد مصطفى زيزو قد يلجأ لتقديم شكوى رسمية ضد نادي الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.



وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "هناك تصور لدى مسئولي الزمالك بأن زيزو له مستحقات مالية تُقدر بنحو 9 مليون جنيه فقط، وحصل على 2.4 مليون جنيه مؤخرًا، كما أنه قام بتصوير عدة اعلانات نسبة الزمالك منها تصل لـ5 مليون جنيه".



وأضاف: "الزمالك عبر بعض مسئوليه يؤكدون بأن زيزو له مستحقات تقدر بنحو 2 مليون جنيه وسوف يتم معاقبته وتطبيق اللائحة عليه لرفضه حضور التدريبات والمثول للتحقيقات، ووقتها لن يحصل على أي شئ".



وأكمل: "من المتوقع قيام زيزو بتقديم شكوى ضد الزمالك، لأن حسبة اللاعب ووالده مختلفة تماما عما يذكره مسئولي الزمالك بشأن المستحقات المالية".



