جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 14 أبريل 2025 والقنوات الناقلة

تقدم "البوابة نيوز"، مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 14 أبريل 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة أتليتكو مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني، ومباراة بورنموث ضد فولهام في الدوري الإنجليزي.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتليتكو مدريد ضد بلد الوليد

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على أن تُذاع على قنوات بي إن سبورتس

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بورنموث ضد فولهام

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على أن تُذاع على قنوات بي إن سبورتس

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

نابولي ضد إيمبولي

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً على أن تُذاع على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية

مواعيد مباريات الدوري المغربي

المغرب التطواني ضد اتحاد طنجة

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً

مواعيد مباريات الدوري الإسباني الدرجة الثانية

ويسكا ضد ملقة

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

هال سيتي ضد كوفينتري سيتي

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً