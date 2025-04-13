مظاهر الاحتفال بأحد الشعانين في كنيسة القيامة

ترأس المطران مار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي في القدس والأردن وسائر الديار المقدّسة، القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة أحد الشعانين في كنيسة القيامة، وذلك بمشاركة وحضور المطران مار تيموثاوس ماثيو، مطران الرعايا السريانية الهندية في الأراضي المقدسة، الذي حلّ ضيفًا على الأبرشية في هذه المناسبة المباركة.



وشارك في القداس لفيف من الآباء الكهنة والرهبان والشمامسة، إلى جانب حشد غفير من أبناء الطائفة السريانية وجموع المؤمنين، حيث سادت أجواء من الخشوع والفرح الروحي، تخللها التراتيل والأناشيد الخاصة بأحد الشعانين.

وخلال القداس، قام المطران مار تيموثاوس ماثيو بتقليد الصليب المقدّس للأب القس بيسيمون، كاهن الرعية السريانية الهندية في الأراضي المقدسة، الذي أنعم به قداسة سيدنا البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني، تقديرًا لخدمته وتفانيه في الرعية.

وفي ختام القداس، أقيمت الدورات التقليدية والرتب الطقسية، حيث انطلق الموكب بالطواف حول قبر السيد المسيح وسط صلوات وتهليلات وتسابيح ارتفعت من قلوب المؤمنين، تعبيرًا عن الفرح بحلول هذا الأسبوع المقدّس، وما يحمله من معاني الرجاء والخلاص.

وقد عكست هذه المناسبة الروحية العميقة للمؤمنين الذين توحدت قلوبهم بالصلاة، راجين من الله أن تنعم هذه الأيام المباركة على العالم بالأمان والاستقرار والسلام.