أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مساء اليوم (الأحد) استهداف قاعدة عسكرية صاروخية ومطار بن جوريون بصاروخين بالستيين، وهدفا حيويا بطائرة مسيرة في إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان متلفز بثته قناة ((المسيرة)) الناطقة باسم الجماعة، إن "القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (قوات الجماعة) نفذت عملية عسكرية نوعية، وذلك بصاروخين بالستيين أحدهما فرط صوتي نوع (فلسطين اثنين)، استهدف قاعدة (سودت ميخا) في منطقة شرق أسدود المحتلة وهي قاعدة صاروخية لإطلاق صواريخ (أريحا) وبطاريات صواريخ حيتس".

وأضاف أن "الصاروخ الآخر نوع (ذو الفقار) استهدف مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)".

وتابع أن "سلاح الجو المسير في القوات المسلحة نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة وذلك بطائرة مسيرة".

الحوثي تستهدف قاعدة عسكرية ومطار بن جوريون في إسرائيل

وذكر يحيى سريع قائلا:"إن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح وتسببتا بإغلاق مطار بن غوريون قرابة الساعة وأحدثتا حالة من الهلع والإرباك في صفوف المستوطنين وأجبرت الملايين منهم على دخول الملاجئ".

وأشار المتحدث العسكري للحوثيين، "على العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي أن يدركا أن اليمن - قيادة وشعبا وجيشا - لن يتراجع عن موقفه الثابت في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، ولن يتخلى عن واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية، مهما كانت التداعيات ومهما كانت النتائج".

وعاودت جماعة الحوثي منذ 18 مارس الماضي شن هجمات على أهداف في إسرائيل، عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ومنذ منتصف مارس الماضي تشن الولايات المتحدة الأمريكية غارات جوية مكثفة على مناطق واسعة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حينه إنه أصدر أوامره للجيش بشن "عمل عسكري حاسم وقوي" ضد الحوثيين، متهما الجماعة بشن "حملة قرصنة وعنف وإرهاب ضد ما يخص الولايات المتحدة وغيرها من سفن وطائرات وطائرات بدون طيار"، على حد قوله.

وردا على الهجوم الأمريكي، أعلنت جماعة الحوثي أكثر من مرة استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ((يو إس إس هاري ترومان)) وقطع حربية تابعة لها في البحر الأحمر.

وكانت مقاتلات أمريكية قد شنت مساء أمس السبت 10 غارات جوية على مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في ثلاث محافظات باليمن، وفق الإعلام الحوثي.