كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بأحد الشعانين في طنطا

ترأس المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس بمعاونة الأرشمندريت نقولا راعي الكنيسة، وذلك بمناسبة أحد عيد الشعانين.

قاد كورال الكنيسة شريف زريق أمين صندوق الكنيسة بمشاركة المهندس مجدي زريق رئيس وكلاء الكنيسة.كما حضر الدكتور/ رائف عوض الله سكرتير المجلس الذي وزع على المصلين الصلبان التي من سعف النخيل عند دخولهم إلى الكنيسة. وبحضور عدد كبير من المؤمنين من مدينة طنطا ومدينة شبين الكوم، وكذلك حضر مسؤول كنيسة البشارة للروم الكاثوليك السيد/ جوزيف فكهاني مع عدد من أبناء الكنيسة .

في طنطا نفتخر بهذا المجلس الفاعل في الكنيسة الذي يعتبر أعضائه وجودهم في المجلس ليس للتفاخر والجلوس في الأماكن الأولى بل للخدمة العاملة في الكنيسة.

وخدم في الهيكل أبنائهم، خادم الهيكل مينا زريق بمشاركة مارك زريق ويوسف عوض الله وجورج عوض الله مع أطفال الكنيسة الذين وزع عليهم المطران صلبان من الخشب تعلق في الرقبة بمناسبة العيد.

في نهاية القداس قرأ المتروبوليت إفشين سعف النخيل الذي يُقرأ في أحد الشعانين. ثم دار الجميع حول الكنيسة ثلاث مرات وهم ينشدون تراتيل العيد.

بعد ذلك في جو يملأه البهجة والفرح شارك الجميع في مائدة محبة التي أُعدت في قاعة القديس مرقص الملحقة بالكنيسة حيث تبادل الجميع التهنئة بالعيد متمنين بعضهم لبعض عيد سعيد.