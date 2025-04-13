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الأحد 13 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يدرس تغيير نظام دوري المحترفين

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يدرس مسؤلو اتحاد الكرة، بالتنسيق مع الاندية الخاصة بدورى المحترفين والقسم الثانى، وذلك لاجراء تعديلات جوهرية على نظام المسابقة بداية من الموسم الجديد.

وعلمت البوابة من مصدر بالجبلاية، أن هناك رغبة بالاتحاد ومجلس إداراته علي إلغاء دورى المحترفين والعودة مجددا بالنظام القديم بإقامة دورى القسم الثانى، من ثلاث مجموعات من بينها مجموعة للصعيد مثل السابق.

وتم وضع سيناريو تنفيذي للمقترح الجديد بنظام الدورى الممتاز والدرجة الثانية والثالثة والرابعة، بنظام ثابت للصعود والهبوط بين الدرجات المختلفة مثل السابق.

اتحاد الكرة أندية دوري المحترفين قرار