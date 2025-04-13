اتحاد الكرة يدرس تغيير نظام دوري المحترفين

يدرس مسؤلو اتحاد الكرة، بالتنسيق مع الاندية الخاصة بدورى المحترفين والقسم الثانى، وذلك لاجراء تعديلات جوهرية على نظام المسابقة بداية من الموسم الجديد.

وعلمت البوابة من مصدر بالجبلاية، أن هناك رغبة بالاتحاد ومجلس إداراته علي إلغاء دورى المحترفين والعودة مجددا بالنظام القديم بإقامة دورى القسم الثانى، من ثلاث مجموعات من بينها مجموعة للصعيد مثل السابق.

وتم وضع سيناريو تنفيذي للمقترح الجديد بنظام الدورى الممتاز والدرجة الثانية والثالثة والرابعة، بنظام ثابت للصعود والهبوط بين الدرجات المختلفة مثل السابق.