"مستقبل وطن" يطلق سلسلة الاجتماعات التنظيمية مع محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح

بدأت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، اليوم الأحد، سلسلة الاجتماعات التنظيمية الموسعة، مع أمانات محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، لبحث خطة العمل الحزبي واستراتيجية العمل على مستوى المحافظات الثلاثة خلال الفترة المقبلة، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب الرئيسي بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور كل من النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب رزق راغب ضيف الله، الأمين العام المساعد للحزب، وأمين شئون القبائل العربية المركزي، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزى، والنائب صالح سلطان، أمين الحزب بمحافظة مطروح، والنائب محمد عبد الله زين، أمين الحزب بمحافظة البحيرة، وحسن خاطر، أمين التنظيم بمحافظة الإسكندرية، فضلًا عن مشاركة هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم بأقسامهم ومراكزهم على مستوى المحافظات الثلاثة.

سلسلة الاجتماعات التنظيمية مع محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح

وتطرق الاجتماع، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والحزبية المهمة، وتقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية في ظل الحراك الذي يشهده الحزب على الصعيدين التنظيمي والسياسي، ومتابعة الانتهاء من التشكيلات التنظيمية.

في مستهل حديثه، أكد النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، أهمية العمل الجماعي والمؤسسي كركيزة أساسية لتحقيق النجاح، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق بين الهيئة البرلمانية والتشكيلات التنظيمية للحزب، بهدف معالجة جميع القضايا المجتمعية والمحلية.

من جانبه، أشار النائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد، للجهود الملحوظة التي تبذلها الوحدات الحزبية وصولًا للمستويات العليا، مع امتلاك الحزب أكبر هيكل تنظيمي.

في ذات السياق، أشار النائب رزق راغب ضيف الله، الأمين العام المساعد، إلى حالة النشاط التي شهدها الحزب في الفترة الأخيرة، معربًا عن تقديره للزيارات والجولات التي قامت بها الأمانة المركزية في معظم المحافظات.

في هذا السياق، أشار النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، إلى أن الاجتماع التنظيمي يهدف إلى مراجعة كافة ملفات العمل المتعلقة بالفعاليات والعضوية، فضلًا عن تعزيز التواصل مع الأمناء والوحدات الحزبية.

كما قدم المشاركون في الاجتماع مجموعة من المقترحات، وأشادوا بالحراك الأخير في الشارع، واستكمال تشكيلات الوحدات الحزبية في المحافظات وضخ دماء جديدة للحزب، الذي يعكس دور الحزب في تقديم الخدمات والمشاركة المجتمعية.